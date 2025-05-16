Вопрос прямого авиасообщения с городами Венесуэлы обсудили в Петербурге

В Санкт-Петербурге началась работа по реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В том числе речь идет о вопросе прямого авиасообщения между Северной столицей и городами Венесуэлы.

Об этом сообщил вице-губернатор города на Неве Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

По поручению губернатора Северной столицы он провел видеоконференцию с министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом и министром туризма Летисией Гомес.

Главной темой обсуждения стало открытие прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и городами Венесуэлы. Также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере туризма и организации ознакомительных поездок для туроператоров.

Кроме того, запланирована презентация транспортных возможностей Санкт-Петербурга для представителей мэрии Каракаса.

Поляков выразил надежду на встречу с высокопоставленной делегацией Венесуэлы на Петербургском международном экономическом форуме в июне, где планируется закрепить достигнутые договоренности.