Телеведущая Екатерина Стриженова назвала «большим горем» гибель своей золовки, Елены Земляникиной, сестры актера Александра Стриженова.

Она поделилась своими переживаниями в социальных сетях.

По словам Стриженовой, Елена Земляникина, спешившая на занятия в институт, была сбита мотоциклом при переходе дороги по пешеходному переходу. Семья тяжело переживает утрату близкого человека.

Телеведущая рассказала, что Елена была очень светлым и любящим человеком, которой хватало любви на всех. Она жила без осуждения и уныния, умела утешать и смирять других.

По словам Екатерины, она училась у Елены терпению, которое казалось безграничным. Елена была очень набожной, пела в церковном хоре и вела воскресную школу.

Отмечается, что Елена Земляникина преподавала актерское мастерство, руководила детским театром и работала в педагогическом университете. Она вырастила троих дочерей, которые подарили ей двенадцать внуков.