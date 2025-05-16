На две пенсии могут претендовать две категории россиян

Российским гражданам рассказали о категориях, имеющих право на получение двух пенсий. Профессор Юлия Финогенова выделила не менее 9 групп населения, которым положены 2 пенсионные выплаты.

В этот список входят федеральные госслужащие, военные, члены семей погибших военнослужащих, военные-инвалиды, сотрудники силовых структур с травмами, работники летно-испытательного состава, участники ВОВ, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, жители блокадного Ленинграда и другие льготные категории, пишет «Газета.ру».

Финогенова отметила, что страховую пенсию можно получать только по достижении пенсионного возраста, а для государственной пенсии важен стаж госслужбы. Военные с выслугой свыше 20 лет могут получать «военную» пенсию и страховую, при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Однако, фиксированная выплата в рамках страховой пенсии военным пенсионерам не полагается.

Родители или вдовы погибших военнослужащих могут получать пенсию по потере кормильца и полную страховую пенсию по старости.

Финогенова добавила, что граждане, делавшие добровольные взносы в НПФ или участвовавшие в корпоративных пенсионных программах, также могут претендовать на вторую пенсию, которая назначается с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а ее размер зависит от внесенных средств.