С Колпинского района Петербурга вывезено 160 килограмм химических отходов

Из Колпинского района Санкт-Петербурга было вывезено более чем 150 кг опасных отходов после поступления сигнала об обнаружении емкостей с неизвестным веществом и проливе химикатов.

Сообщение об аварийной ситуации поступило в Комитет по природопользованию от эколога Колпинского района.

Как сообщает пресс-служба «Экостроя», бригада выехала на место происшествия в поселке Металлострой на улице Школьной, где обнаружила на контейнерной площадке 6 канистр с неизвестным химическим веществом. Емкости были упакованы для транспортировки.

Во дворе дома № 9 по той же улице специалисты устранили пролив химического вещества площадью около 2 квадратных метра. Для предотвращения распространения и минимизации воздействия на окружающую среду место разлива было обработано сорбирующими материалами.

Всего было собрано и вывезено 160 кг химических отходов для дальнейшей утилизации, заключают в «Экострое».