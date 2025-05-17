Бастрыкин поручил проверить застройщика из-за жалоб жителей на улице Струве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе проверки по факту нарушений прав участников долевого строительства в Московском районе Санкт-Петербурга.

Поводом для проверки стало обращение о проблемах дольщиков жилого комплекса на улице Струве. Несмотря на ввод домов в эксплуатацию, застройщик и связанные с ним управляющие компании в течение года игнорируют обязанности по благоустройству территории и монтажу уличного освещения.

Особую опасность представляет участок между домами и строящимся детским садом. Во время дождей и таяния снега там образуются скопления воды, что создает трудности для жителей. Многочисленные жалобы в государственные органы не привели к исправлению ситуации.

После изучения обращения следователи приступили к проведению процессуальной проверки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Глава Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову предоставить отчет о промежуточных результатах и принятых мерах. Контроль за исполнением поручения и ходом расследования возложен на центральный аппарат Следственного комитета.