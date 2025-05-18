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Студенты из 20 стран примут участие в геологическом чемпионате в Петербурге

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

На территории Санкт-Петербурга стартовал семидневный чемпионат по геологии с участием команд из 20 стран.

В чемпионате примут участие студенты и молодые специалисты из 20 стран, среди которых Эфиопия, Танзания, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Участники будут разделены на шесть команд и продемонстрируют свои навыки в минералогии, геодинамике и картографии.

Отметим, что соревнования продлятся семь дней. В рамках первого этапа участникам необходимо определить названия неизвестных образцов минералов. Программа также предусматривает квесты, мастер-классы и геологические экскурсии по Петербургу, в ходе которых команды изучат материалы фасадов исторических зданий и памятников.

По словам генерального директора Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Александра Карпинского Павла Химченко, участникам предстоит выполнить комплекс полевых исследований. В программу входит изучение горных пород и минералов с проведением кислотных проб, анализ их физических свойств и измерение твердости по шкале Мооса. Полученные навыки имеют ключевое значение для освоения методов геологической картографии.

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