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Усадьбу архитектора Эдуарда Гана продадут за один рубль

Даниил Александров
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Фото: скриншот сервиса Google Maps

В Санкт-Петербурге выставят на торги за рубль усадьбу архитектора Эдуарда Гана. Победителю торгов необходимо будет гарантировать всем желающим свободный доступ к архитектурному памятнику.

Российский аукционный дом по поручению Комитета имущественных отношений Петербурга впервые выставит на конкурс объекты культурного наследия города со стартовой ценой в один рубль.

Речь идет о двухэтажной усадьбе архитектора Эдуарда Гана в Петергофе с площадью 395,7 «квадратов». Торги состоятся 3 июня на электронной площадке, заявки принимаются до 26 мая 2025 года.

Шаг аукциона установлен в размере 93,5 тысячи рублей. Приватизация включает передачу земельного участка под объектом в аренду. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета имущественных отношений Санкт-Петербург.

Победитель торгов получит исключительное право выкупа земли, находящейся в государственной собственности, после выполнения условий конкурса.

Новый владелец обязан будет соблюдать охранные обязательства и обеспечить свободный доступ к памятнику архитектуры для всех желающих.

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