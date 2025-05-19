Психолог Лунюшин назвал ретрит временной таблеткой от усталости

В современном мире люди несут огромную ответственность: семья, работа, кредиты и быт. Но могут ли ретриты помочь отвлечься от рутины?

Психолог Сергей Лунюшин в интервью RuNews24.ru отметил, что такие практики сейчас популярны, особенно с приближением лета. Психолог объяснил, что группы на ретритах бывают разными по численности – от 7 до 50 человек.

Участники практикуют медитацию, работают с эмоциями и выполняют специальные упражнения. По его словам, смысл в том, что человек погружается в новую среду, психологически отвлекается от повседневных проблем и наполняется положительными эмоциями, особенно благодаря групповым занятиям.

Однако он подчеркнул, что у такого отдыха есть и обратная сторона. Хотя ретриты позиционируются как психотерапия, на самом деле они не меняют поведение или привычки человека. Это скорее «таблетка», временно снимающая напряжение, но не решающая глубинные проблемы. Со временем стресс снова накапливается.

Собеседник издания добавил, что те, кто часто ездит на ретриты, по сути, убегают от реальности в искусственную среду покоя, избегая решения жизненных трудностей.