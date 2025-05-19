Многодетным семьям могут предоставить бесплатную парковку

Депутат Дмитрий Гусев предложил законопроект, согласно которому каждая многодетная семья сможет получить два парковочных места. Инициатива была направлена в Госдуму.

Как сообщает «360.ru», Гусев заявил, что многодетные родители часто разрываются между делами: папа везет сына в школу, а мама — дочек в поликлинику или на кружки. Он убежден, что, если за каждую парковку приходится платить, это серьезно ударяет по семейному бюджету.

Парламентарий подчеркнул, что аналогичные нормы уже действуют на местном уровне в 37 регионах страны. Таким образом, он выступил за унификацию прав многодетных семей по всей России, независимо от их места проживания.