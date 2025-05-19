На станции метро «Юго-Западная» почти завершен комплекс отделочных работ

Строительство станции метро «Юго-Западная» активно продолжается – отделочные работы близятся к завершению. Об этом рассказал начальник участка АО «Метрострой Северной столицы» Андрей Бородин.

Как сообщает «Петербургский дневник», вестибюль станции уже оснащен эскалаторами, которые проходят тестирование, а также завершается монтаж декоративного панно с природными мотивами северного края.

Ранее было заявлено, что до конца 2025 года планируется завершить строительно-монтажные работы на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная», включая пересадочный узел. Это позволит ввести в эксплуатацию Красносельско-Калининскую линию – шестую подземную магистраль города.

Параллельно ведутся работы на перегонах станций «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».