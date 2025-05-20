Незаконный демонтаж каминов на даче Мюзера стал причиной обращения КГИОП в суд

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратился в суд в связи с незаконным демонтажем каминов на даче Мюзера, расположенной на Театральной улице в Зеленогорске.

Правообладателем данного объекта с 2023 года является физическое лицо, пишет пресс-служба КГИОП.

В 2024 году КГИОП согласовал проект реставрации и приспособления здания под гостиницу. Разрешение на работы выдано ООО «ПСГ Металлстройпроект».

Проектом предусматривалась реставрация каминов и печей с восполнением утраченных элементов. Перед началом работ по демонтажу требовалось усилить фундаменты печей и каминов, а также установить защитные короба.

При осмотре объекта КГИОП обнаружил несоответствия проводимых работ проектной документации, включая демонтаж конструкций печей и изразцов.

Комплекс печей и каминов представляет собой ранние образцы печной керамики, изготовленной в Финляндии. Аналоги этих каминов и печей больше не встречаются на территории Северо-Запада России.

КГИОП обратился в суд с требованием обязать исполнителя работ в течение восемнадцати месяцев привести объект в соответствие с проектной документацией. Также комитет просит назначить ежемесячный астрент в размере 200 тысяч рублей. Заявление принято судом к рассмотрению.