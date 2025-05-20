Сын Жанны Фриске символично почтил память погибшей матери

Платон Шепелев, сын Жанны Фриске, увековечил память о своей матери. Мальчик получил именную баскетбольную форму, вызвавшую волну эмоций у поклонников певицы.

В соцсетях появилось фото подростка в футболке. Номер на спине Платона оказался не случайным. Цифра 74 символизирует год рождения Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году.

«Сегодня большой день для Платона!» – написал Дмитрий Шепелев в своем блоге.

Дмитрий прикрепил к посту фото сына в синей форме с фамилией и номером. Пользователи соцсетей сразу отметили трогательность жеста, подчеркнув, что этот номер – напоминание о матери, которая всегда будет рядом.

Платон занимается баскетболом несколько лет. Дмитрий поддерживает увлечение сына и старается быть ему другом.

После смерти Фриске отношения между Шепелевым и ее семьей ухудшились. Родные певицы не имеют возможности видеться с Платоном, поздравляя его через соцсети.