В Петербурге открылась выставка уникальных экспонатов из Китая

Российский этнографический музей открыл для посещения выставку, представляющую предметы из своей богатой китайской коллекции. Значительная часть экспонатов будет показана посетителям впервые. Экспозиция, организованная в рамках перекрестных годов культуры России и Китая, будет работать до сентября.

Как сообщили представители музея, на выставке представлено около 50 предметов, большинство из которых демонстрируется впервые. Среди экспонатов — предметы из коллекций генерал-майора Александра Васильевича Верещагина, известного коллекционера и писателя, русского предпринимателя Федора Мироновича Плюшкина, чиновника министерства церемоний Пекина, господина Лю, и русского дипломата Эспера Эсперовича Ухтомского, сопровождавшего цесаревича Николая II в его путешествии по Востоку. Посетители смогут увидеть ювелирные изделия, веера, буддийские статуи и акварельные рисунки, изображающие буддийских святых, музыкальные инструменты, одежду и детские игрушки.

Выставка «Китайская коллекция из собрания Российского этнографического музея» продлится до 14 сентября. Китайская коллекция музея включает около 600 экспонатов, большинство из которых относится к периоду с конца 19 века до начала 20 века, при этом самые ценные и интересные предметы датируются периодом со второй половины 18 века до начала 20 века.