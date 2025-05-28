На улице Оптиков в Приморском районе прорвало трубу 

На улице Оптиков, 45, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубы. Мощная струя воды, вырвавшаяся из-под земли, достигала нескольких метров в высоту, создав эффект фонтана.
Об этом сообщает Мойка78. Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» оперативно отреагировали на ситуацию, остановив вытекание воды к 17:30. Причиной прорыва стало технологическое нарушение на сети диаметром 300 мм.
Несмотря на произошедший инцидент, в пресс-службе «Водоканала» заверили, что все абоненты продолжают получать холодную воду в штатном режиме, без каких-либо перебоев.