В Петербурге за неделю за помощью после укусов клещей обратились 959 человек

За последние семь дней за медицинской помощью обратились 959 жителей Санкт-Петербурга, включая 139 детей.

В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора предоставили данные по эпидемиологической ситуации, связанной с клещевыми инфекциями.

С 22 по 28 мая в Санкт-Петербурге за медицинской помощью после укусов клещей обратились 959 человек, включая 139 детей. В городской черте зафиксировано 163 случая присасывания клещей, распределенных по 14 административным районам.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих районах: Пушкинский, Курортный, Колпинский, Выборгский и Приморский.

За отчетный период медицинские учреждения зафиксировали 4 случая заражения клещевым энцефалитом, включая одного ребенка, а также 10 случаев заболевания клещевым боррелиозом, три из которых выявлены у несовершеннолетних пациентов.

В рамках профилактических мероприятий в Санкт-Петербурге проведена вакцинация 5,7 тысячи человек против клещевого энцефалита, при этом 1,8 тысячи привитых составляют дети. Специалистами выполнены акарицидные обработки территорий общей площадью свыше 500 гектаров.

За аналогичный период в Ленинградской области за отчетный период за медицинской помощью после контакта с клещами обратились 696 человек, среди которых 129 несовершеннолетних. Пострадавшими стали 675 жителей из 17 муниципальных образований. Наибольшая концентрация инцидентов с клещами зафиксирована в Тихвинском, Гатчинском, Подпорожском, Бокситогорском и Киришском районах.

Медиками подтвержден один эпизод заболевания клещевым энцефалитом и два факта заражения боррелиозом. В лечебных учреждениях области выявлен один пациент с клещевым энцефалитом и двое с диагнозом боррелиоз.

В рамках профилактики иммунизацию против энцефалита прошли 1,3 тысячи человек, в том числе 298 детей. Специалистами проведена обработка территорий площадью свыше 1,9 тысячи гектаров.

Также специалисты напомнили о необходимости завершать курс вакцинации против клещевого энцефалита минимум за две недели до посещения опасных зон. Горожанам порекомендовали использовать репелленты и носить светлую закрытую одежду на природе.