Огнен Мимович покинет «Зенит» после окончания договора аренды

Футбольный клуб «Зенит» завершил сотрудничество с арендованным игроком Огненом Мимовичем. Сербский полузащитник возвращается в турецкий «Фенербахче» по истечении срока арендного соглашения.

Футболист Огнен Мимович больше не выступает за «Зенит», сообщила пресс-служба клуба. Также руководство команды поблагодарила игрока и пожелало удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что 20-летний футболист перешел в стан сине-бело-голубых 12 февраля 2024 года после приобретения его прав стамбульским клубом у белградской «Црвены Звезды» 31 января.

Отметим, что за время пребывания в «Зените» футболист принял участие в шести матчах, не сумев отметиться голевыми передачами или забитыми мячами. Теперь спортсмен продолжит карьеру в Турции, где находится в распоряжении «Фенербахче».