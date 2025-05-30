Скрипач из Венгрии Кристоф Барати выступит на сцене Петербургской филармонии

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича в рамках XVIII Международного фестиваля «Музыкальная коллекция» состоится выступление венгерского скрипача Кристофа Барати.

Музыкант исполнит Скрипичный концерт Иоганнеса Брамса в сопровождении Заслуженного коллектива России академического филармонического оркестра под управлением Максима Алексеева.

Заместитель директора филармонии по творческой деятельности Евгения Петровского в разговоре с ТАСС рассказал, что соглашение о выступлении Барати было достигнуто в июне 2024 года. Он отметил, что это первое с 2022 года выступление музыканта международного уровня на сцене петербургской филармонии. Особый интерес представляет тот факт, что Барати играет на скрипке работы Антонио Страдивари.

Стоит отметить, что в последние годы венгерский скрипач все чаще выступает в роли дирижера. Он сотрудничает с различными оркестрами Венгрии и других стран. Одним из самых заметных проектов сезона 2023/2024 стал его концерт с оркестром «Concerto Budapest», где в качестве солиста выступил Михаил Плетнев.