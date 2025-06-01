Инцидент в «Магните» на Ветеранов закончился применением перцового баллончика

В магазине «Магнит», расположенном в Кировском районе Петербурга, произошел инцидент. Покупатель вступил в конфликт с администратором, который завершился применением перцового баллончика.

Вечером 30 мая на проспект Ветеранов прибыли сотрудники полиции, об этом сообщает Мойка78.

Предварительно установлено, что после словесной ссоры посетитель распылил содержимое баллончика в лицо сотруднику магазина. Администратор, к счастью, не пострадал. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия, и записи уже изучены полицейскими.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском нарушителя.