Реконструкция причалов в Санкт-Петербурге завершена

Реконструкция причалов «Адмиралтейство» и «Летний сад» в Санкт-Петербурге завершена.

Работы включали в себя замену железобетонных понтонов на металлические, что повысило безопасность, долговечность и ремонтопригодность конструкций. Увеличен причальный фронт, позволяющий принимать большее количество судов.

Как передает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, модернизация также коснулась систем безопасности и контроля доступа. Внедрены системы видеонаблюдения и дистанционного управления доступом, подключенные к единой диспетчерской службе. Новая система крепления обеспечивает быстрый монтаж.

По словам председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, это важное событие для развития водного транспорта Санкт-Петербурга. Обновленные причалы соответствуют современным стандартам безопасности и комфорта, а внедрение новых технологий повышает эффективность их эксплуатации.