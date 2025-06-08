Король Карл III откажется от участия в парадах верхом

Король Великобритании Карл III не будет участвовать в военных парадах верхом. Это решение связано с состоянием его здоровья. На предстоящем праздновании дня рождения монарха он и королева Камилла будут использовать карету.

Как сообщает The Times, в начале 2024 года у 76-летнего Карла III был диагностирован рак. После непродолжительного перерыва, связанного с лечением, он вернулся к исполнению своих обязанностей. Это решение о отказе от участия в парадах верхом является одним из немногих изменений в его графике.

В прошлом году король впервые за 37 лет принял парад верхом. Это стало знаменательным событием, поскольку традиционно британские монархи использовали кареты для участия в парадах. Он принимает во внимание свое здоровье.

Ранее эксперты предположили, что отстранение от исполнения обязанностей короля не связано с его заболеванием. Они сочли это обычной страховкой со стороны медиков.