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Дима Билан опроверг слухи о том, что у него ВИЧ

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Певец Дима Билан рассказал, что у него нет ВИЧ, а также о своем опыте борьбы с внутренним одиночеством.

Он признался, что чувствовал себя изолированным даже в окружении людей. Артист пережил период страха и отчаяния, но смог преодолеть его.

Билан обратился к своим подписчикам, подчеркнув, что понимает их тревоги и готов быть для них опорой. Он выразил свою любовь и преданность поклонникам, отметив редкие ошибки за 20 лет карьеры. 

В интервью Надежде Стрелец он рассказал о нежелании демонстрировать слабость, объясняя это спецификой его профессии. 

Артист также поделился своим опытом борьбы с ковидом. Он подчеркнул, что болезнь протекала относительно легко, несмотря на два отрицательных теста и выразил благодарность медицинским работникам 52-й городской больницы за оказанную помощь.

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