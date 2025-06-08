Отец Илона Маска прилетел в Москву для участия в форуме

Эррол Маск, отец известного бизнесмена Илона Маска, прибыл в Москву для участия в Форуме будущего 2050.

Мероприятие, запланированное на 9–10 июня, будет посвящено патриотическому воспитанию молодежи и решению демографических проблем. Ожидается обсуждение важных вопросов развития России.

В интервью «Известиям» Эррол Маск прокомментировал конфликт своего сына Илона Маска с администрацией президента Соединенных Штатов. Он выразил мнение, что оба участника инцидента находятся в состоянии сильного стресса из-за напряженной работы после выборов. Отец Илона Маска считает конфликт временным явлением.

Эррол Маск уверен, что президент США сохранит свою позицию. Он выразил надежду на скорое урегулирование ситуации. Он подчеркнул, что Илон Маск, несмотря на допущенные ошибки, также находится под воздействием стресса.