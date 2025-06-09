Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2025

Московский театр комедии представит в Петербурге спектакль, в котором переплетаются страсть, тайны и неожиданные повороты судьбы. «Ночь её откровений» – это история, балансирующая на грани мелодрамы, комедии и психологического триллера, где каждый новый виток сюжета меняет восприятие происходящего. В центре повествования – успешный бизнесмен, чья размеренная жизнь в одно мгновение теряет привычные очертания. Случайная встреча в баре с обаятельной незнакомкой кажется лишь мимолётным увлечением, но очень скоро выясняется, что у этой девушки есть свои планы. Её ангельская внешность скрывает тщательно продуманную игру, где правила диктует она сама. Постановка Петра Белышкова мастерски сочетает напряжённую драматургию с лёгкими комедийными нотками. Динамичное развитие событий держит зрителя в постоянном ожидании развязки, которая оказывается совсем не такой, как можно было предположить вначале. Особую атмосферу спектаклю придают музыкальное...