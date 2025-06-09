Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума 2025 года, который проходит под девизом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».
В своем обращении Владимир Путин отметил значимость ПМЭФ как авторитетной международной площадки, объединяющей представителей политических, деловых, научных и экспертных кругов из многих стран. Форум сосредоточен на обсуждении важных вопросов глобального развития.
Как сообщается на официальном сайте президента России Владимира Путина, в центре внимания форума – вопросы технологий, цифровой трансформации, демографии, производительности труда, науки, образования, здравоохранения и социальной защиты. Президент выразил надежду на плодотворную работу форума.