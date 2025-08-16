В Петербурге стартует проект по перепрофилированию исторической электростанции

В Санкт-Петербурге начинается крупный проект по обновлению исторической электростанции, расположенной на набережной Обводного канала, 76.

Объект, находящийся в собственности ПАО «ТГК-1», будет адаптирован под многофункциональный центр. В рамках работ планируется снести ряд поздних построек, не входящих в охраняемую зону памятника.

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, опубликованному комитетом по охране памятников (КГИОП), проект предусматривает создание комплекса «Электростанция № 1 Центральной ТЭЦ». В перечень на снос попали проходная (дом 76, лит. Б), а также корпуса с литерами АВ, З, Д, АБ и Ч. Кроме того, будут демонтированы некоторые пристройки к основному зданию электростанции, которые не признаны частью исторического наследия.

В июле 2025 года электростанция, построенная Обществом электрического освещения 1886 года, получила статус памятника регионального значения. История участка уходит корнями в конец XIX века, когда акционерное общество, основанное изобретателем Павлом Яблочковым, приобрело землю на Обводном канале. Именно здесь были реализованы первые проекты по электрическому освещению знаковых объектов Петербурга, включая Александринский театр, Дворцовый мост и Гостиный двор. Электричество также начало использоваться на военных кораблях и промышленных предприятиях города.

Однако в тот период электрическое освещение оказалось экономически невыгодным, и газ по-прежнему оставался основным источником света. Компания Яблочкова не смогла выдержать конкуренции и вскоре прекратила деятельность. В конце 1890-х годов завод перешел к Обществу электрического освещения, основанному Карлом Сименсом. Новые владельцы активно развивали электроснабжение, строили станции и обеспечивали электричеством частные квартиры и промышленные объекты. Рост спроса на электричество привел к необходимости расширения мощностей, и уже в 1897–1898 годах на участке была возведена новая электростанция в рекордные сроки.

Сегодня этот памятник промышленной архитектуры ждет новая глава в истории. После сноса поздних построек и реконструкции здание станет частью современного многофункционального комплекса, сохранив при этом историческую ценность и архитектурный облик.