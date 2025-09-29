Бизнес-конференция Авито соберет продавцов в Екатеринбурге

Авито готовит масштабное событие для делового сообщества — 14 октября в Екатеринбурге состоится вторая бизнес-конференция «По делу». Мероприятие для действующих и начинающих предпринимателей пройдет 14 октября онлайн и офлайн в МТС Live Холл. Форум соберет как опытных предпринимателей, так и для новичков, только планирующих запустить собственное дело в цифровой среде.

В ходе живых выступлений спикеры поделятся актуальными знаниями о построении и масштабировании дела в цифровом пространстве. Гостей ждет погружение в современные тренды электронной коммерции, изучение рабочих рекламных механик для роста выручки и сборник практических советов для достижения стабильного успеха в сети. В роли докладчиков выступят топ-менеджеры Авито, главы основных направлений и приглашенные эксперты рынка.

Программа включает семь обучающих модулей. Откроет деловую часть выступление Ивана Гуза, управляющего партнера по развитию бизнеса Авито, с обзором макроэкономической ситуации и новейших трендов в продажах на площадке.

Следом команда раскроет наиболее действенные пути для увеличения товарооборота, выделит самые перспективные продуктовые категории, а также обсудит потенциальные риски в онлайн-торговле и предложит готовые решения для их минимизации.

Ярким элементом конференции станет разбор реальных кейсов, где на примерах успешных продавцов будет проведен детальный разбор их стратегий и проанализированы типичные промахи. В специальном блоке «От слов к делу: самые яркие релизы и продуктовые запуски на платформе Авито» аудиторию ждет презентация новейших функций платформы, имеющих значение для предпринимателей. Завершит основную программу панельная дискуссия, посвященная нюансам привлечения клиентов разных поколений и вопросам формирования персонального бренда владельца бизнеса.

Финальным аккордом мероприятия станет выступление специального гостя, чья личность пока не раскрывается организаторами.

По словам Алексея Ли, директора по продажам вертикали «Товары», дебютная конференция в Москве привлекла более пяти тысяч гостей, а количество просмотров ее онлайн-трансляции превысило 160 тысяч. Эти цифры, как он отметил, свидетельствуют о высоком запросе на обучение тонкостям продаж на площадке-классифайд, чьи принципы работы отличаются от привычных маркетплейсов.

Для второй встречи был выбран Урал и его деловая столица — Екатеринбург. Статистика показывает, что 81% продавцов Авито — это жители регионов, поэтому компания намерена усиливать поддержку деловых сообщений за пределами столицы. Участие в событии бесплатное, обязательна предварительная регистрация.