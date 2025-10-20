СК начал проверку после падения школьницы с четвертого этажа в Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту травмирования несовершеннолетней школьницы в результате падения с высоты.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, учащаяся восьмого класса получила телесные повреждения после падения из окна четвертого этажа на проспекте Королева. Пострадавшая была госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному инциденту следственным отделом по Приморскому району организована процессуальная проверка. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование должно выявить причины и условия, способствовавшие падению подростка с высоты.

В настоящее время следствие изучает версии случившегося, включая возможные причины падения. На месте происхождения работают оперативно-следственные группы. Полная картина инцидента будет установлена по завершении всех необходимых проверочных мероприятий и экспертиз.