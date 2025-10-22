В ночь на среду силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Ленобластью

Над Ленинградской областью средствами ПВО уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в ходе ночной атаки. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил отсутствие разрушений и пострадавших в результате инцидента.

Согласно данным утреннего отчета Министерства обороны России, в ночь на 22 октября средствами ПВО было уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над Брянской областью, где сбито восемь БПЛА. Над Ленинградской областью и акваторией Азовского моря перехвачено по четыре беспилотника. По три воздушных цели уничтожено над Псковской и Ростовской областями, территорией Крыма и Черным морем. По одному БПЛА сбито над Новгородской, Орловской, Тверской и Тульской областями.

Информация о применении систем противовоздушной обороны в Ленинградской области подтвердил губернатор Александра Дрозденко, который ранее сообщал о ликвидации четырех беспилотников. Три из них были уничтожены в Лужском районе и один в Кингисеппском районе.

По предварительным данным, в результате воздушной атаки разрушений инфраструктуры и человеческих жертв не зафиксировано.