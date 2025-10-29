Рынок новостроек Петербурга сократился на 35% после отмены льготной ипотеки

После отмены льготной ипотеки рынок жилья Санкт-Петербурга столкнулся со снижением спроса. Аналитики фиксируют сокращение объемов сделок и рост зависимости от семейной ипотеки.

Рынок жилой недвижимости Санкт-Петербурга демонстрирует устойчивую тенденцию к сокращению после завершения программы льготной ипотеки. Согласно данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», спрос на новостройки снизился на 35% по сравнению с периодом действия государственной поддержки. За первые восемь месяцев 2025 года в агломерации было заключено 28,8 тысячи сделок, что ниже показателей 2021 и 2023 годов, когда объемы реализации достигали 3,6 миллиона квадратных метров.

Основным фактором снижения активности покупателей эксперты называют недоступность рыночных ипотечных продуктов. Банковские ставки достигли уровня 19% годовых, что ограничивает возможности большинства потенциальных приобретателей, сообщает «ФедералПресс».

Вице-президент ассоциации риелторов Юрий Загоровский отмечает, что в период действия льготных программ до 80% сделок осуществлялось с их использованием. В текущих условиях ключевую роль играет семейная ипотека, доля которой в структуре продаж у некоторых девелоперов выросла с 10-15% до 45-50%. Одновременно с сокращением спроса наблюдается снижение объемов строительства.

По информации Петростата, за январь-август 2025 года введено в эксплуатацию 1,54 миллиона квадратных метров жилья, что на 14,6% меньше аналогичного периода предыдущего года.

Стоимость квадратного метра в масс-маркете увеличилась на 4% до 259 тысяч рублей, тогда как в бизнес-классе и элитном сегменте рост составил 9%. География покупательского спроса сместилась в сторону районов с развитой инфраструктурой — Приморского, Фрунзенского и Невского.