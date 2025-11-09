На украшение Павловска к Новому году выделят три миллиона рублей

Муниципальное образование «Город Павловск» планирует потратить три миллиона рублей на новогоднее оформление территории.

Местная администрация объявила аукцион на поставку и установку праздничных украшений. В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен завершить все работы не позднее десятого декабря.

Всего на территории муниципалитета планируется разместить 25 новогодних объектов различного размера и назначения, включая световые композиции и тематические инсталляции.

Центральным элементом оформления станет десятиметровая ель, которую установят в Песчаном переулке рядом со зданием администрации. Рядом разместятся четыре световых дерева высотой три с половиной метра каждое.

Дополнительные искусственные ели появятся на улице Садовой и в поселках ВИР и Динамо. Стоимость установки каждой ели оценивается в 223 тысячи рублей, а вся праздничная программа будет действовать до середины января 2026 года.