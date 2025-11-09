Эксперт раскрыл возможный способ побега Усольцевых в Америку

Криминалист Михаил Игнатов выдвинул версию о возможном побеге семьи Усольцевых в Соединенные Штаты Америки через третьи страны.

Как сообщает NEWS.ru, по мнению эксперта, семья могла воспользоваться программой воссоединения семей для легализации в США. Игнатов предположил, что наиболее удобными транзитными пунктами для Усольцевых могли стать Монголия и Казахстан, откуда они могли вылететь за океан по поддельным документам.

Криминалист не исключил, что предприниматель Сергей Усольцев мог таким способом избежать возвращения крупных кредитов, срок выплаты которых истекал 14 ноября.

Также эксперт отметил, что в США постоянно проживает 17-летний сын Усольцева от второго брака, что могло стать дополнительным мотивом для побега.

Подросток, сменивший имя, живет в Ричмонде (штат Вирджиния) и обучается в частной школе. По информации источников, после развода родителей мальчик был вывезен матерью за границу, что могло облегчить планирование побега для всей семьи.