Эксперт заявил о невозможности блокировки поставок iPhone в Россию

IT-эксперт Артем Геллер заявил о невозможности полного прекращения поставок iPhone на российский рынок даже при ужесточении контроля со стороны Apple.

Как сообщает NEWS.ru, специалист объяснил, что американская компания технически не может отследить все каналы поставок через многочисленных зарубежных партнеров. Российские продавцы работают с разными странами, выбирая наиболее выгодные условия в зависимости от курсов валют и рыночной конъюнктуры.

Геллер отметил, что даже при серьезных усилиях Apple может создать лишь временные затруднения в периоды повышенного спроса, например перед Новым годом или 8 Марта. В остальное время обеспечение стабильных поставок не представляет особой сложности для участников рынка.

Эксперт подчеркнул, что логистика проверок каждого устройства по уникальному идентификатору чрезвычайно сложна и маловероятна для реализации. По его мнению, каналы поставок будут адаптироваться к любым изменениям, как это происходило и ранее.