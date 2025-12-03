Беременная блогер Лерчек под домашним арестом украшает дом к Новому году 

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, находясь на шестом месяце беременности, проводит время под домашним арестом, украшая жилье к Новому году.

Как написал в соцсети аргентинец Луис Сквиччиарини, отец ее будущего ребенка, влюбленные занимаются созданием уютной атмосферы в доме. Он поддерживает Валерию, которая не может пользоваться Интернетом из-за меры пресечения, и делится подробностями их жизни с подписчиками. Недавно Луис сообщал, что у Лерчек не было возможности пройти необходимое обследование во время беременности.

По его словам, на 25-й неделе у Валерии диагностировали анемию и гестоз, что требует постоянного контроля врачей. Последнее УЗИ было сделано на 18 неделе, а пол ребенка пара пока не раскрывает. Луис выразил благодарность за поддержку и надежду на возможность для Лерчек родить в безопасных условиях.

Блогер и ее бывший супруг Артем Чекалин проходят как обвиняемые по уголовному делу об отмывании денег. Им может грозить до десяти лет лишения свободы. Сама Лерчек ранее жаловалась на строгость меры пресечения, ограничивающей ее перемещения и доступ к медицинской помощи.