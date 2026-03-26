Вьющиеся растения на фасаде многоэтажки могут стать судебным иском

Самовольная высадка вьющихся растений на фасаде многоквартирного дома может привести к судебному разбирательству.

Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru предупредил, что самовольная высадка вьющихся растений на фасаде многоквартирного дома может привести к суду. По его словам, если растения оказывают влияние на фасад, стены или придомовую территорию с зелеными насаждениями, решение о их высадке должно приниматься на общем собрании собственников жилья.

Когда растения мешают обзору из окон или затеняют помещение, сосед вправе обратиться в управляющую компанию с требованием привести фасад в порядок.

Если обращение не дало результата, спор может перейти в суд, подчеркнул Салкин. С владельца квартиры, чьи растения стали источником проблемы, могут потребовать компенсацию морального вреда за ухудшение условий проживания.