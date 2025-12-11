С 2026 года в России вводится новая выплата для многодетных семей

Президент России Владимир Путин объявил о введении с 2026 года новой меры поддержки для семей с детьми.

На совещании по экономическим вопросам он сообщил, что будет введена дополнительная семейная выплата, призванная сделать социальную систему более справедливой и эффективной.

Как сказал президент, право на нее получат семьи, в которых двое или более детей, а средний доход на одного члена семьи за прошлый год был ниже полутора прожиточных минимумов региона. В этом случае работающие родители смогут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц, что напрямую пополнит семейный бюджет.

Путин пояснил, что для таких семей расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а сумма, уплаченная сверх этого, вернется в семейный бюджет. Он подчеркнул, что выплата вводится как дополнение к уже действующим мерам поддержки, и право на другие льготы и пособия полностью сохраняется, что делает помощь более комплексной.