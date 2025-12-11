Кондитерская отрасль Ленобласти наращивает производство и экспорт

Кондитерская отрасль Ленинградской области демонстрирует уверенный рост по итогам текущего года, активно наращивая объемы производства и расширяя экспортные поставки.

В предпраздничный декабрьский период предприятия региона перешли на усиленный режим работы, чтобы выполнить возросший спрос на сладкую продукцию и подготовить новогодние подарки для различных категорий потребителей, включая детей, учреждения и участников специальной военной операции.

Как сообщает allnw.ru, ключевые показатели отрасли свидетельствуют о положительной динамике. По данным на конец года, производство шоколадных конфет на предприятиях Ленобласти увеличилось на 6 процентов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Еще более серьезный рост продемонстрировал сегмент мучных кондитерских изделий: выпуск печенья, вафель и разнообразных пряников вырос на 15 процентов.

В регионе успешно функционируют 23 специализированных кондитерских предприятия, которые формируют значительную часть агропромышленного комплекса. Около трети от общего объема их продукции составляют различные виды шоколада и конфет.

При этом существенная доля изготовленных изделий, включая продукцию из натурального шоколада, диетическое овсяное печенье и традиционные пряники, стабильно поставляется на экспорт.