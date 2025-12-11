Четверг, 11 декабря 2025
$76.81 €89.43 ¥10.83
4.5 C
Санкт-Петербург
Ленинградская область

Кондитерская отрасль Ленобласти наращивает производство и экспорт

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Кондитерская отрасль Ленинградской области демонстрирует уверенный рост по итогам текущего года, активно наращивая объемы производства и расширяя экспортные поставки. 

В предпраздничный декабрьский период предприятия региона перешли на усиленный режим работы, чтобы выполнить возросший спрос на сладкую продукцию и подготовить новогодние подарки для различных категорий потребителей, включая детей, учреждения и участников специальной военной операции.

Как сообщает allnw.ru, ключевые показатели отрасли свидетельствуют о положительной динамике. По данным на конец года, производство шоколадных конфет на предприятиях Ленобласти увеличилось на 6 процентов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. 

Еще более серьезный рост продемонстрировал сегмент мучных кондитерских изделий: выпуск печенья, вафель и разнообразных пряников вырос на 15 процентов.

В регионе успешно функционируют 23 специализированных кондитерских предприятия, которые формируют значительную часть агропромышленного комплекса. Около трети от общего объема их продукции составляют различные виды шоколада и конфет. 

При этом существенная доля изготовленных изделий, включая продукцию из натурального шоколада, диетическое овсяное печенье и традиционные пряники, стабильно поставляется на экспорт.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Комета 3I/ATLAS приближается к Земле и вызывает споры среди ученых

Комета, о которой говорят все: 3I/ATLAS несется к ЗемлеВ ближайшие дни внимание мирового научного сообщества и сторонников нестандартных теорий будет приковано к межзвездному объекту 3I/ATLAS. Комета, давно обрастающая слухами, приближается к точке минимального сближения с Землей, которое ожидается 19 декабря. Сейчас она находится на видимой стороне Солнца, под углом около 65 градусов от линии Солнце–Земля. Загадочное поведение и аномалии объекта Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, объект 3I/ATLAS — третий подтвержденный межзвездный объект в Солнечной системе — демонстрирует ряд свойств, не укладывающихся в привычные модели. После прохождения перигелия в конце октября комета сформировала так называемый антихвост — пучок пыли и частиц, направленный не от Солнца, как обычно, а в его сторону. Это редкое явление само по себе вызывает вопросы.Кроме того,...
Читать далее
Наука

Комету 3I/ATLAS впервые в истории зафиксировали в рентгеновском спектре

3I/ATLAS снова шокирует ученыхМежзвездный объект 3I/ATLAS продолжает преподносить научному сообществу сюрпризы, бросая вызов привычным объяснениям. Новые наблюдения выявили сразу две аномалии, которые сторонники нестандартных гипотез интерпретируют как возможные признаки искусственного происхождения этого тела. «Защитный луч» Известный астрофизик из Гарварда Ави Лёб, являющийся приверженцем идеи об искусственной природе объекта, заявил об обнаружении странного светящегося удлинения впереди 3I/ATLAS. Анализируя снимки, полученные камерой NASA HiRISE, ученый предположил, что эта струя может быть лучом света или потоком частиц.По его версии, такая струя теоретически могла бы использоваться гипотетическим космическим аппаратом для расчистки траектории от микрометеороидов и космической пыли. Эта интерпретация, однако, остается спорной и не находит поддержки у большинства астрономов, которые объясняют подобные явления сложными процессами взаимодействия кометного вещества с солнечным излучением. Рентгеновское свечение Еще более неожиданным стало открытие,...
Читать далее

Популярное

Новости дня

Новости

МРОТ в Петербурге в 2026 году повысят на 9 процентов до 31 250 рублей

Новости

Юрист Палюлин предложил меры по защите покупателей недвижимости

Ленинградская область

В Кингисеппе оштрафовали директора фирмы  за незаконное трудоустройство

Новости

Петербург хотят сделать круглогодичным туристическим хабом

Новости

С 2026 года в России вводится новая выплата для многодетных семей

Новости

В России предложили ввести гранты на свадьбы по 200 тысяч рублей

Новости

Петербургские ветераны возмущены осквернением памятника блокадному трамваю

Ленинградская область

В Бокситогорском и Тихвинском районах модернизировали ветклиники

Новости

Десять человек спасли при пожаре на Каменноостровском проспекте

Новости

МЧС Петербурга предупреждает о сильном ветре и гололеде в пятницу 

Новости

Детскую площадку на Вознесенском приведут в порядок после проверки

Новости

Петербургская полиция раскрыла кражу планшета в поезде

Новости

Из Пулково в Москву отправлены все самолеты с запасной площадки

Новости

Полиция Петербурга изъяла 453 единицы техники у курьеров в ходе рейдов

Наука

Комета 3I/ATLAS приближается к Земле и вызывает споры среди ученых

Новости

Ученые сообщили о неожиданной магнитной буре 

Новости

Координатор ЛДПР Роман Крастелев назвал идею о 13-й пенсии популизмом

Новости

Александр Беглов подвел итоги года для правительства Петербурга

Новости

Сбои связи в Петербурге коснулись абонентов всех основных операторов

Ленинградская область

Прокуратура проверит состояние крыши многоквартирного дома в поселке Рахья

Дети

Блогер Шульгин назвал блокировку Roblox вынужденной мерой

Новости

Колесов предупредил о похолодании в Петербурге на выходных

Новости

Выплаты опекунам Петербурга вырастут до 20 025 рублей

Новости

Проездной «Подорожник» включат в список критически важных сервисов

Вне СПб

Бобров объявляет о результатах работ на Юго-Востоке столицы

Ленинградская область

В ночь на среду на 45 минут закроют Ладожский мост

Ленинградская область

За прошедшие сутки на дорогах Ленобласти произошло 58 дорожных аварий

Ленинградская область

В Ленобласти смертельные ДТП произошли в Порошкино и Светогорске

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb