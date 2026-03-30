Уход за ребенком до полутора лет включили в страховой стаж

С 1 января 2026 года период ухода за ребенком до полутора лет полностью включен в страховой стаж родителя. За перерасчетом пенсии россияне могут обратиться в Социальный фонд, даже если выплаты были назначены до вступления изменений в силу.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с NEWS.ru напомнил об изменении в пенсионном законодательстве, вступившем в силу с 1 января 2026 года. Период ухода за ребенком в возрасте до полутора лет теперь полностью включается в страховой стаж родителя.

Раньше в стаж засчитывали не больше шести лет ухода за детьми в общей сложности. Теперь для семей, где родилась двойня или тройня, период ухода за каждым ребенком будут суммировать в зависимости от реальной продолжительности.

За такие периоды начисляют индивидуальные пенсионные коэффициенты. Полный год ухода за третьим или четвертым ребенком дает родителю 5,4 балла. С 2026 года это правило распространили и на уход за пятым и каждым следующим ребенком.

Если пенсия была назначена до того, как изменения вступили в силу, можно обратиться в Социальный фонд с заявлением о перерасчете. Размер выплат пересмотрят с первого числа месяца, следующего после обращения. Депутат посоветовал убедиться, что баллы за периоды ухода начислены полностью.