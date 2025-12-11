В Госдуме предложили разрешить жильцам согласовывать бизнес в их доме

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков и депутаты от фракции «Новые люди» предложили изменить правила размещения коммерческих объектов в жилых домах.

Они направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с идеей предоставить жильцам право согласовывать виды бизнеса в нежилых помещениях их домов.

Депутаты предлагают внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, чтобы общее собрание собственников получило право заранее согласовывать, какую коммерческую деятельность можно вести в нежилых помещениях многоквартирного дома.

По словам авторов, сейчас, если помещение уже имеет коммерческий статус, его владелец может сдать его под многие виды бизнеса без согласования с жильцами, соблюдая лишь общие требования.

Из-за этого под окнами часто открываются шумные бары, круглосуточные магазины с ночной разгрузкой или кальянные, что вызывает постоянные жалобы и конфликты.

Парламентарии считают, что жители не должны быть «заложниками коммерческих интересов». Предлагаемый механизм «превентивного согласования» позволит предотвращать проблемы на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом.