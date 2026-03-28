Суббота, 28 марта 2026
В Петроградском районе найдены недостатки в содержании элементов благоустройства

Михаил Яковлев
Фото: страница Дмитрия Ваньчкова в социальной сети "ВКонтакте"

Глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков совместно с коллегами из районной администрации, главой муниципального образования Петровский и представителями ГУЖА и ЖКС № 2 провел пеший обход территории округа.

В ходе осмотра особое внимание уделили состоянию внутриквартальных территорий, зеленых насаждений и детских игровых площадок. Об этом Дмитрий Ваньчков сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По итогам обхода были зафиксированы замечания по содержанию элементов благоустройства и уборке. По каждому выявленному нарушению ответственным службам даны поручения, исполнение которых взято на личный контроль.

Отдельно Дмитрий Ваньчков осмотрел Ораниенбаумский сад, где в текущем году запланированы работы по благоустройству. В своей группе в социальной сети «ВКонтакте» глава района отметил важность их выполнения в тесной связке с муниципальным образованием. Он подчеркнул, что общая цель команды — сделать территорию более комфортной, ухоженной и удобной для жителей.

Читайте также

Новости

Наука

Ученые выясняют причины нахождения «термоядерного топлива» в составе 3I/ATLAS

Ученые обнаружили в межзвездном объекте 3I/ATLAS изотопы водорода, которые используются в термоядерном синтезе. Гарвардский астроном Ави Леб предположил, что это может указывать на искусственное происхождение объекта, однако исследователи считают аномалию результатом древнего формирования в экстремально холодной среде.Ученые из разных стран изучили спектр межзвездного объекта и нашли в нем два изотопа водорода, а именно дейтерий и тритий. Первый встречается во Вселенной повсеместно, а вот обнаружение второго поставило ученых в тупик. Дело в том, что именно их сочетание необходимо для термоядерных реакций. Об этом стало известно из статей, которые готовятся к публикации в журнале Nature.Ави Леб обратил внимание, что пропорции изотопов соответствуют топливу для термоядерного реактора. По его словам, дейтерий и тритий намекают на то, что на борту объекта может находиться компактный...
Читать далее

Интересное

Новости дня

Происшествия

Что известно о ДТП с участием актрисы Татьяны Васильевой

Наука

Ученым впервые удалось рассмотреть торможение и разворот кометы

Общество

Первоапрельская шутка в рабочем чате может стать поводом для увольнения

Общество

В России могут законодательно закрепить меры поддержки паломничества

Новости

Общество

Архив СПбГУП: уникальные культурные сокровища на грани уничтожения?

Транспорт

В Петербурге разрабатывают реформу водного транспорта

Наука

Ученые выясняют причины нахождения «термоядерного топлива» в составе 3I/ATLAS

Общество

На Петербург надвигается смог: специалисты дали рекомендации по безопасности

Транспорт

Интеллектуальная игра объединила девять команд «Пассажиравтотранса»

Общество

МЧС предупредили жителей Петербурга о возможном загрязнении воздуха

Общество

Полицейские задержали вице-мэра Сочи и двух директоров департаментов

Транспорт

В Петроградском районе обсудили вопросы защиты прав детей

Новости

Авито: реклама в интернете помогает петербуржцам выбирать косметику

Общество

С апреля пенсии россиян проиндексируют почти на 7 процентов

Транспорт

Петербуржцам напомнили о правилах безопасности на дорогах перед каникулами

Общество

Лариса Долина отказалась спускаться к фанатке на инвалидной коляске

Наука

Ученые нашли источник магнитных бурь под поверхностью Солнца

Общество

В Петербурге задержали администраторов узла связи мошеннических колл-центров

Общество

В пятницу утром почти 50 самолетов не могут вылететь из Пулково вовремя

Транспорт

В Петербурге прошло седьмое заседание по делу об осквернении блокадного трамвая

Общество

Заграничные путешествия могут помешать списанию долгов

Общество

Женщины спасли молодого лебедя от агрессивного сородича

Общество

Трейлер нового сериала «Гарри Поттера» вызвал неоднозначную реакцию в Сети

Новости

Авито Работа: спрос на молодых специалистов вырос в сфере ЖКХ и добычи ресурсов

Наука

В составе межзвездной кометы 3I/ATLAS нашли «термоядерное топливо»

Общество

Максимальная страховая пенсия в России составляет 67 тысяч рублей

Общество

Вьющиеся растения на фасаде многоэтажки могут стать судебным иском

