В Петроградском районе найдены недостатки в содержании элементов благоустройства

Глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков совместно с коллегами из районной администрации, главой муниципального образования Петровский и представителями ГУЖА и ЖКС № 2 провел пеший обход территории округа.

В ходе осмотра особое внимание уделили состоянию внутриквартальных территорий, зеленых насаждений и детских игровых площадок. Об этом Дмитрий Ваньчков сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По итогам обхода были зафиксированы замечания по содержанию элементов благоустройства и уборке. По каждому выявленному нарушению ответственным службам даны поручения, исполнение которых взято на личный контроль.

Отдельно Дмитрий Ваньчков осмотрел Ораниенбаумский сад, где в текущем году запланированы работы по благоустройству. В своей группе в социальной сети «ВКонтакте» глава района отметил важность их выполнения в тесной связке с муниципальным образованием. Он подчеркнул, что общая цель команды — сделать территорию более комфортной, ухоженной и удобной для жителей.