В Госдуме предложили вдвое снизить НДФЛ для пенсионеров с высоким доходом

В Госдуме предложили снизить ставки НДФЛ для пенсионеров и предпенсионеров

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект о существенном снижении налоговой нагрузки для старшего поколения.

Лидер партии Сергей Миронов и председатель профильного Комитета Яна Лантратова предложили ввести пониженные ставки налога на доходы физических лиц для пенсионеров и россиян предпенсионного возраста.

Ключевые положения инициативы



Согласно пояснительной записке, основной целью законопроекта является установление специальных пониженных ставок НДФЛ для доходов граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

Сергей Миронов в беседе с агентством уточнил, что предлагается полностью освободить от уплаты налога с заработной платы тех пенсионеров, чей доход не превышает 1,5 размера прожиточного минимума пенсионера, что на сегодня составляет почти 22,9 тысячи рублей.

Яна Лантратова, выступая с разъяснениями, отметила, что налоговая система в настоящее время не учитывает ограниченные финансовые возможности этих категорий граждан и их растущие расходы на медицинское обслуживание.

Для тех пенсионеров, чьи доходы окажутся выше установленного порога, ставки НДФЛ предлагается снизить вдвое — до 50% от действующих, то есть примерно до 6,5%.

Поддержка для предпенсионеров и реакция на «страшилки»



Отдельные меры поддержки запланированы и для граждан предпенсионного возраста. Для них авторы инициативы предлагают снизить ставку НДФЛ до 75% от текущей, что, по их мнению, станет хорошим стимулом продолжать трудовую деятельность. Лантратова подчеркнула, что предлагаемые изменения затрагивают только доходы от труда, облагаемые по общей шкале, и не касаются специальных ставок.

Параллельно с этим в Госдуме прозвучал призыв не сеять панику заявлениями о якобы грозящей россиянам нищей старости. Глава Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что подобные «страшилки» только дезориентируют людей и накаляют социальную напряженность.

Он напомнил, что действующее законодательство гарантирует каждому неработающему пенсионеру ежемесячную выплату не ниже прожиточного минимума в регионе за счет федеральных или региональных доплат. Нилов признал, что система пенсионных коэффициентов не идеальна и требует доработки, но отметил, что парламентарии постоянно работают над соответствующими законопроектами.