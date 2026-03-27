Авито: реклама в интернете помогает петербуржцам выбирать косметику

Аналитики Авито изучили покупательское поведение жителей Санкт-Петербурга на рынке косметики и уходовых средств. Исследование, проведенное среди 10 тысяч россиян, показало, что онлайн-площадки постепенно догоняют офлайн-магазины по популярности, а реклама становится важным навигационным инструментом в условиях перегруженного выбора.

Как сообщили в пресс-службе Авито, 35% петербуржцев регулярно покупают средства для очищения лица, 32% — кремы и сыворотки, 28% — парфюмерию, 26% — средства для волос, 25% — декоративную косметику. Гендерные различия выражены ярко: мужчины чаще приобретают парфюмерию (39%), женщины — средства для очищения лица (40%), кремы и сыворотки (40%) и декоративную косметику (39%). Российские бренды предпочитают 34% опрошенных, 31% не имеют привязанности к конкретной марке, 26% выбирают массмаркет. Среди молодежи 18–24 лет доля покупателей онлайн- и инфлюенс-брендов достигает 15%.

Цена остается главным критерием выбора для 59% респондентов, состав и ингредиенты важны для 43%, отзывы покупателей — для 35%. Онлайн-рекламу так или иначе учитывают 66% покупателей: для 8% она выступает одним из ключевых факторов, 26% принимают ее во внимание наряду с другими параметрами, а 32% замечают время от времени. Молодежь 18–24 лет более чувствительна к рекламе — 19% называют ее главным фактором выбора против 5% в старшей возрастной группе.

Среди каналов, мотивирующих на покупку, лидируют рекомендации близких (34%), реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (22%) и реклама в соцсетях (20%). Директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон отметил, что в условиях избытка предложений реклама выполняет навигационную функцию: она помогает сократить время на поиск и выделить релевантные варианты. Особенно это заметно на площадках с объявлениями, где пользователь уже находится в процессе подбора и активно фильтрует предложения по цене, составу и отзывам. В специализированных офлайн-магазинах косметику покупают 53% петербуржцев, на онлайн-платформах — 39%.