Судебные приставы Петербурга взыскали со строительной компании 110 млн рублей

Судебные приставы Василеостровского района Санкт-Петербурга взыскали со строительной организации 110 миллионов рублей. Требования всех пострадавших дольщиков были удовлетворены в полном объеме.

В 2025 году самая большая взысканная сумма в пользу одного дольщика составила 1,9 миллиона рублей. В текущем году уже два жителя города получили деньги от строительной компании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Например, в пользу 39-летнего петербуржца взыскано 357 тысяч рублей. По судебному решению мужчина получил неустойку за просрочку передачи квартиры на три месяца и возмещение расходов на устранение недостатков, так как экспертиза выявила множественные отклонения в отделочных покрытиях.

Представители ведомства сообщили, что строительная компания перевела средства в добровольном порядке. Это позволило избежать исполнительского сбора и полностью восстановить права дольщика.