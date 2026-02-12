Меладзе запретил супруге возвращаться домой после сгенерированного фото

Певица Альбина Джанабаева решила разыграть супруга Валерия Меладзе, отправив ему сгенерированное нейросетью фото с якобы увеличенными губами. Исполнитель воспринял снимок всерьез заявил, что не узнает жену.

В социальных сетях Джанабаева рассказала о розыгрыше 60-летнего мужа. Дело в том, что певица сгенерировала изображение в ChatGPT и отправила его супругу. Валерий Меладзе принял снимок за настоящий результат процедуры. В ответ он раскритиковал внешность супруги и заявил, что не хочет видеть ее дома.

Он также добавил, что супруга визуально прибавила себе десять лет. Подписчиков рассмешила реакция певца, многие попросили Джанабаеву не шутить так с мужем и беречь его нервы.

Напомним, что несколько лет назад Меладзе и Джанабаева уехали из России и поселились в Испании. Там они воспитывают троих общих детей. Артист продолжает выступать с концертами по Европе.