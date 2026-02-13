Авито введет расширенные лимиты на объявления о животных

С 16 февраля технологическая платформа Авито ограничит количество публикаций о пристройстве кошек и собак для обычных пользователей до трех в месяц, тогда как верифицированные приюты и зооволонтеры получат возможность размещать до 300 объявлений в каждой из этих категорий.

Как рассказали в пресс-службе Авито, новая система призвана сократить дублирование информации и ускорить поиск хозяев для животных. Прошедшим проверку пользователям также откроется доступ к профессиональному кабинету, где к профилю приюта можно прикрепить сотрудников и волонтеров для совместного управления объявлениями, а сами питомцы будут попадать в тематические подборки с увеличенными охватами.

Верификация включает проверку документов, условий содержания, наличия ветеринарного учета, вакцинации и стерилизации, для прохождения нужно заполнить анкету на сайте Авито и приложить фото- и видеоматериалы.

Проверку проводят платформа и фонды-партнеры «Ника», «Верность» и «Собаки, которые любят», процедура бесплатна и занимает несколько дней. По данным компании, верификацию уже прошли 65 приютов.