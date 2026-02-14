HR-платформы перестраивают коммуникацию с кандидатами

В ситуации нехватки каналов коммуникации эксперты выработали альтернативные мультиканальные стратегии общения. В пресс-службе платформы HRMOST, входящей в группу Авито, рассказали, что в сложившихся условиях компании переходят на мультиканальные стратегии, используя чаты на работных сайтах, VK, SMS с переходом в мессенджеры, веб-чаты на карьерных страницах, QR-коды и ссылки для выбора удобного приложения.

В 2025 году HRMOST интегрировался с российским мессенджером MAX, что дало возможность официального общения через верифицированные аккаунты, а в 2026-м сервис планирует запустить отправку инициирующих и сервисных сообщений по триггеру.

Как пояснил СРО HR Tech Yandex Crowd Евгений Кубышкин, в текущей ситуации мультиканальность становится необходимой архитектурой общения, поскольку кандидаты переходят на новые платформы постепенно, и преимущество получают компании, которые одновременно работают с чатами hh, Авито, MAX, VK, Telegram, а также со звонками и SMS. Из-за сложности с доступом к иностранным мессенджерам, теряется до 20% кандидатов, добавил эксперт.

Директор HRMOST Константин Куница подчеркнул, что важно не только тестировать новые каналы, но и увеличивать входящий трафик за счет дополнительных точек контакта с соискателями в онлайне и офлайне. По итогам 2025 года с чат-ботами платформы взаимодействовали более 15 млн человек при средней конверсии 37,6%, а внедрение текстовых и голосовых ИИ-ботов на базе больших языковых моделей позволило обрабатывать нестандартные запросы и вести гибкие диалоги с переключением между каналами.