Российские пенсионеры смогут получить новую надбавку за трудовой стаж

Российские пенсионеры, которые накопили не меньше 20 лет официального стажа в период до 2000-х годов, могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату. Базовая надбавка составит примерно 1,8 тысячи рублей. За каждый дополнительный год стажа предусмотрено небольшое увеличение суммы.

Порядок начисления и размер доплаты

Расчет надбавки проводят по единой схеме. Граждане с нужным стажем, накопленным до 2000-х годов будут ежемесячно получать около 1,8 тысячи рублей независимо от размера текущей пенсии. Такую одинаковую прибавку назначат и людям с минимальными выплатами и тем, у кого пенсия выше средней.

Рассматривается и другая модель выплат. Базовая сумма в 1,8 тысячи рублей может начисляться за 20 лет стажа. За каждый дополнительный год работы в советский период предусмотрят небольшую прибавку.

Эта выплата назначается сверх обычной пенсии и проведенных индексаций. Ее цель частично компенсировать трудовой вклад граждан, работавших в советское время и годы перестройки. Сегодняшние пенсии часто не полностью учитывают этот долгий стаж.

Кто может рассчитывать на надбавку

В первую очередь право на эту выплату возникнет у женщин и мужчин, которые начали свою трудовую деятельность в 1970-80-е годы и к началу 2000-х уже имели 20 и более лет официального страхового стажа. Речь идет о работниках промышленных предприятий, бюджетных организаций, сферы транспорта, строительства, торговли и других широко распространенных профессий.

Ключевое требование — официальное трудоустройство, отраженное в трудовой книжке и архивных данных. Длительная неофициальная работа без соответствующих записей обычно не дает права на выплату даже если человек фактически трудился. Документально подтвердить такой стаж невозможно.

Оформление выплаты

Юридически многие подобные доплаты назначаются по заявительному порядку, однако некоторые перерасчеты пенсионный фонд может проводить в автоматическом режиме. На практике рекомендуется проявить инициативу и самостоятельно уточнить свои права на получение выплаты.

Пенсионер может проверить свой стаж за периоды до 2000-х годов если считает, что он достиг 20 лет. Для этого нужно обратиться в клиентскую службу ПФР в МФЦ или воспользоваться порталом госуслуг. Специалисты проверят учтен ли стаж полностью. Если есть основания можно подать заявление на перерасчет и приложить подтверждающие документы.

Дополнительные способы увеличения пенсии

Кроме новой надбавки существуют и другие способы увеличить пенсию. Важно проверить учет всех нестраховых периодов. Это может быть уход за детьми служба в армии или помощь инвалидам. За работу на Крайнем Севере или в сельской местности полагаются повышающие коэффициенты. Если обратиться за пенсией позже установленного срока фиксированная выплата и страховая часть станут больше.

Еще один вариант перевести накопительную часть в негосударственный фонд с высокой доходностью. Можно принять участите в программе долгосрочных сбережений которая предусматривает софинансирование от государства и налоговые вычеты.