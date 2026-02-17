В Петербурге продолжается суд по делу о порче памятника Блокадному трамваю

В Санкт-Петербургском городском суде состоялось четвертое заседание по уголовному делу об осквернении памятника Блокадному трамваю. Фигурантов обвиняют повреждении мемориала и реабилитации нацизма.

Обвинение предъявлено по статье о повреждении и осквернении памятника, увековечивающего память погибших в Великой Отечественной. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору с целью причинения ущерба историко-культурному значению объекта. Действия фигурантов также были расценены, как реабилитация нацизма.

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Минкин заявил, что случившееся стало шоком для ветеранов и блокадников. По его словам, восстановление техники не отменяет факта поругания памяти, и меру ответственности должен определить суд.

В пресс-службе Комтранса сообщили, что следующие заседания запланированы на 3 и 11 марта.

Напомним, что памятник на проспекте Стачек представляет собой подлинный вагон МС, выпущенный в 1930-х годах. Он работал на линии всю блокаду и в мирное время. На постамент вагон установили в 2007 году к 100-летию петербургского трамвая. Инициатором создания мемориала выступил Михаил Сорока, возглавлявший ленинградское Трамвайно-троллейбусное управление в военные годы.