Общественные слушания по строительству новых башен «Лахты» не состоялись

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга отменил общественные обсуждения проектов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3».

Процедура должна была пройти с 10 марта по 8 апреля, однако ее отменили без указания причин. Обсуждения касались строительства двух новых высоток в Приморском районе, которые планировалось возвести рядом с существующей башней «Лахта Центр», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Согласно ранее опубликованным данным, высота одного небоскреба должна была составить 710 метров, второго — 570 метров. В комплексах предполагалось разместить офисные помещения, музеи, выставочные залы, спортивные клубы, поликлинику, торговые точки и кафе, а также паркинги почти на 3,3 тысячи машино-мест.