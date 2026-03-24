Общественные слушания по строительству новых башен «Лахты» не состоялись

Александра Лошенкова
Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга отменил общественные обсуждения проектов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3».

Процедура должна была пройти с 10 марта по 8 апреля, однако ее отменили без указания причин. Обсуждения касались строительства двух новых высоток в Приморском районе, которые планировалось возвести рядом с существующей башней «Лахта Центр», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Согласно ранее опубликованным данным, высота одного небоскреба должна была составить 710 метров, второго — 570 метров. В комплексах предполагалось разместить офисные помещения, музеи, выставочные залы, спортивные клубы, поликлинику, торговые точки и кафе, а также паркинги почти на 3,3 тысячи машино-мест.

Общество

Критики высказались о бегстве петербуржцев из зала во время концерта Долиной

Внимание публики по-прежнему приковано к народной артистке России Ларисе Долиной. Недавний эпизод на джазовом фестивале в Санкт-Петербурге, где часть зрителей демонстративно покинула зал при ее появлении, вновь вернул в общественное пространство вопрос о том, как многомесячная история с квартирой повлияла на восприятие певицы.Реакция коллег и критиковМузыкальный критик Сергей Соседов не стал искать оправданий для артистки. По его мнению, уход зрителей — это прямая реакция на скандальную историю с недвижимостью. Он подчеркнул, что если люди уходят с выступления, виноват в этом артист, а не публика, и Долиной следует принять эту ситуацию как данность.Продюсер Павел Рудченко связал инцидент с поведением певицы во время и после судебных разбирательств. Он считает, что своими публичными заявлениями на фоне скандала артистка сама настроила против себя...
Общество

В России с 2026 года вступил в силу новый механизм индексации пенсий

Министерство труда РФ и Социальный фонд России опубликовали на официальном портале «Госуслуги» данные об измененном порядке увеличения пенсионных выплат. Нововведения распространяются на граждан пенсионного возраста, не занятых трудовой деятельностью, по всей территории страны.Новый механизм повышения выплатНа основании последних нормативных положений, рост пенсий для неработающих граждан является ключевым направлением социальной поддержки. С 1 января 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%. Это повышение объединило две индексации — по уровню инфляции и по прогнозируемому росту заработных плат. В результате средний размер страховой пенсии по старости составил 27 117 рублей.С 1 апреля 2026 года запланирована индексация социальных пенсий, которая составит 6,8% и будет привязана к темпам роста прожиточного минимума пенсионера. В дальнейшем, с 2027 года, индексация будет проводиться в два этапа:...
