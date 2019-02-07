Некоторые приложения для iPhone записывают информацию с экрана

Пока что в тайной записи экрана уличили Hotels.com, Hollister, Expedia, Abercrombie & Fitch, Air Canada и Singapore Airlines, передает издание TechCrunch седьмого февраля. Есть мнение, что приложения делали это для лучшего взаимодействия с пользователями. Всю собранную информацию обычно анализировали или передавали разработчикам.
Некоторые приложения в принципе не заявляли о том, что занимаются сбором конфиденциальной информации. Получается, что, пользуясь ими, люди самовольно передавали паспортные данные и кредитные карты третьим лицам.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что желание стать владельцем Iphone привело петербуржца к краже. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)