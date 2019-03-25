В Ленобласти полицейские обнаружили угнанный автомобиль

Фото: Балтфото/ Андрей Пронин
Фото: Балтфото/ Андрей Пронин

В ходе патрулирования в деревне Кавголово полицейскими был обнаружен угнанный автомобиль марки «Лексус». Машину нашли во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Кавголово» в воскресенье, 24 марта, в разукомплектованном состоянии и без государственных номеров.

В результате проверки, полицейскими было установлено, что автомобиль был похищен с территории Калининского района и принадлежит 30-летней женщине. Полицейскими были приняты меры к розыску и задержанию преступников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленобласти задержан подозреваемый в угоне Porsche Panamera и хранении наркотиков. Полицейские установили, что машину 26-летний преступник угнал из пос. Тярлево, от автосервиса по Фильтровскому шоссе.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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