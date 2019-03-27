В Китае женщина родила двойняшек от разных отцов

Женщина изменила мужу и родила двойняшек от разных мужчин. Фото: Pixabay
Женщина изменила мужу и родила двойняшек от разных мужчин. Фото: Pixabay

Ее муж сразу заподозрил что-то неладное и потребовал провести текст ДНК.

Об инциденте стало известно сегодня, 27 марта. Женщина родила двойняшек – один ребенок показался мужу китаянки подозрительным. Он заявил, что новорожденный совсем на него не похож. После долгих выяснений отношений мужчина отправился делать тест ДНК, который доказал, что он был прав.

Первое время мать двойняшек отрицала все и твердила, что муж специально сделал фальшивые результаты. Затем она призналась, что однажды изменила ему. Видимо, одного полового акта оказалось достаточно, сообщает издание Daily Mail. Чем закончится семейная драма – остается загадкой.

Врачи, в свою очередь, удивлены таким исходом событий. Они уверяют, что рождение двух детей сразу от разных отцов – большая редкость.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что американка за раз родила шесть детей. На это ей понадобилось всего девять минут. Женщина стала мамой двум девочкам и четырем мальчикам.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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